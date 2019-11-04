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≡ "Мы проиграли очередной матч при хорошей игре" - тренер "Тобола" о поражении от "Астаны"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Мы проиграли очередной матч при хорошей игре" - тренер "Тобола" о поражении от "Астаны"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.11.19 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Иметь столько моментов, владея преимуществом во втором тайме... Просто невезение, - сказал Тимур Уразов. - Хорошие атаки были, но подвела реализация. Нужно поблагодарить и команду, и болельщиков, которые поддерживали команду.
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§ директор пляжа
Re: "Мы проиграли очередной матч при хорошей игре" -...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 299
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 04.11.19 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Вы были явным претендентом на чемпионство, потом произошёл спад. С чем это связано?


как в той песне
спи жена.. все спи жена :lol:

Цитата:
постоянно забегал с фланга, был открыт, но его никто из "Тобола" не замечал.


ну еще бы чтобы они у них выиграли) скорее завод теплоизоляционных изделий на узкоколейной запустится :-x
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