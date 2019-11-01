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≡ "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37146
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экономист из Нур-Султана Бекжан Киманов опубликовал на своей странице в Facebook пост о том, как в Казахстане связаны цены на мясо и скупщики. Пользователь отметил, что цифры в публикации примерные.
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§ Vit
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8488
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проблема не в росте цен на продукты, а в низких зарплатах.

Че?
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§ Butch
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 261
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх! Да лучше бы и не объяснял вовсе. Какой-то каменный век: "Ищет", "как повезёт", "ГАИшники"
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§ olegggon
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1038
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 01.11.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где же крупные мясокомплексы, которые должны были появиться уже несколько лет назад? В случае работы с ними совсем другие расклады должны быть. И ещё, вечером у нас цена особо не опускается.
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* Маркс
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 554
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 01.11.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задачка для детей дошкольного возраста.

Условия задачи:
1. Фермер - зарабатывает 40 тысяч тенге в месяц (1333 тенге в день).
2. Логист - имеет от 10 до 20 тысяч тенге в день.
3. Скупщик - зашибает от 28 до 40 тысяч в день. В месяц выходит 500-600 тысяч тенге прибыли.
4. Розничные - наваривают в день от 5 до 10 тысяч тенге.

Вопрос: Есть ли среди этих персонажей "злой скупщик", если экономист из Нур-Султана утверждает, что таковых нет?
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§ pandit
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 364
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 01.11.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поправочка - тюк сена стоит 550 тнг. И автора выпали важные участники процесса, те люди, которые приезжают к фермеру и делают забой и разделку сами... А так - да, статья имеет право на существование. Это лучше, чем лить людям воду в уши по поводу цен на мясо.
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§ Добринцофф
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.11.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
3. Скупщик - зашибает от 28 до 40 тысяч в день. В месяц выходит 500-600 тысяч тенге прибыли. 4. Розничные - наваривают в день от 5 до 10 тысяч тенге.

Специально для тех кто любит посчитать чужие деньги он же написал ниже
Цитата:
Если вы считаете, что кто-то слишком много зарабатывает, попробуйте встать на их место и поработать. Двери открыты. Ограничения лишь в умении и желании работать", - написал Киманов.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36610

Молодец ,золотые слова.
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§ Vit
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8488
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Нет
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§ нелох
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
нелох


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 01.11.19 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:

Цитата:
Маркс:
Задачка для детей дошкольного возраста. Условия задачи: 1. Фермер - зарабатывает 40 тысяч тенге в месяц (1333 тенге в день). 2. Логист - имеет от 10 до 20 тысяч тенге в день. 3. Скупщик - зашибает от 28 до 40 тысяч в день. В месяц выходит 500-600 тысяч тенге прибыли. 4. Розничные - наваривают в день от 5 до 10 тысяч тенге.

Вот иза такого паритета цен у нас все производство в жопе так как всю прибыль получают посредники, а все риски несут производители, а должно быть наоборот тогда все производство пойдет в рост и чисто по мясу надо создавать кластеры от выращивания до переработки и продажи и только в этом случае все смогут справедливо распределять прибыль.
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§ Добринцофф
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.11.19 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нелох:
Вот иза такого паритета цен у нас все производство в жопе так как всю прибыль получают посредники, а все риски несут производители

Кто или, что мешает производителю продавать свою продукцию минуя посредников,напрямую потребителю?
А может быть посчитав сколько это будет стоить ,ему выгоднее отдать посреднику?
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§ сайлау курманов
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3236
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.11.19 - 03:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В аграрной стране дикие цены на продукты. Видимо заслужили...
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§ нелох
Re: "Нет никаких злых скупщиков" - как формируется...
нелох


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 26.08.19
Отправлено: 04.11.19 - 02:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
нелох: Вот иза такого паритета цен у нас все производство в жопе так как всю прибыль получают посредники, а все риски несут производители Кто или, что мешает производителю продавать свою продукцию минуя посредников,напрямую потребителю? А может быть посчитав сколько это будет стоить ,ему выгоднее отдать посреднику?

Крупным производителям ничего не мешает и у них или создан кластер или заключены контракты на поставки, но основные поставщики на рынок это мелкие фермеры или частники и на них кормится мясная мафия которая и мешает реализации частникам.
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§ Я
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
Я


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.11.19 - 06:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Молодец ,золотые слова.

А вы попробуйте пройти на базар, чтобы продать то же мясо . Не уверен, что у вас это получится
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§ Добринцофф
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6783
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.11.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
А вы попробуйте пройти на базар, чтобы продать то же мясо . Не уверен, что у вас это получится

Да без проблем,пробовали.
Разница 10000тнг и вот за эти деньги целый день отстоять на сквозняке в мясных рядах,да нафик надо проще перекупам отдать пусть сами мучаются.
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§ Я
"Нет никаких злых скупщиков" - как формируется цена на мясо в Казахстане, пояснил экономист
Я


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 04.11.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Свежо придание. И забивали забойщики ? И ветсправка прошла ?
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