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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: В формате монолога
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37145
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.11.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Организаторов круглого стола по проблемам качества медицинских услуг обрадовало присутствие на встрече руководителя управления здравоохранения Вячеслава Дудника. Но радость довольно скоро улетучилась.
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§ сайлау курманов
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: В формате монолога
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3235
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.11.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни обещания. Вот уже три года как сына после окончания медвуза в Челябинске уговорил приехать на родину, хотя там перспектив много было. Однако до сих пор снимают жильё и больше никакого просвета.
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§ elektron
Аркадий ДЕНИСОВ: В формате монолога
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.11.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
уговорил приехать на родину

Ну и зачем, если так всё?
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§ drakon
Аркадий ДЕНИСОВ: В формате монолога
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17729
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.11.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
уговорил приехать на родину,

Сайлау, я тебя - предупреждал... :lol: :oops:
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