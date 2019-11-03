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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3921
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.11.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Так же и по поколениям :массовый заезд осуществлялся либо при Сталыпине , либо во время освоения целинных и залежных.

Как вы отреагируете, если кто-то из "местных" чисто теоретически во время бурного обсуждения чего-то укажет вам на место в команде "понаехавших"?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4287
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.11.19 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Мендыкаинский район

Какие там большие поля картохи.
Чернышевка,Красносельское хорошие воспоминания о сельхоз.работах.
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 03.11.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
"понаехавших

Вы слышали о козле-предателе на мясокомбинате ? Отнесусь так же
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 03.11.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
поля картохи

Исчезли ,Одновременно с СССР
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 03.11.19 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нюрнбергскими трибуналами

Какою мерой отмерите ...
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.11.19 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Какою мерой отмерите ...

Человеческой, думаю вполне хватит, или?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4287
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.11.19 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Исчезли ,Одновременно с СССР

Мы были в 95-96 г
Наверное последние студенты на полях.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.11.19 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Лили я не понял, ты вроде куда-то вчера ещё улетать собиралась? ;-)
Или просторы интернета настолько безграничны? :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.11.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А если серьёзно, хорошо отдохнуть желаю. И вернутся бодрой и здоровой :-)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4287
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.11.19 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Я часто летаю,это по работе было.
Отдых пока медным тазом
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.11.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
,это по работе

Ну у нас ГДР не такой большой, поэтому по работе, я на машине. А летаю в отпуск. Ну ошибся, бывает.
Всё равно, тогда хорошо поработать, и всё же отдохнуть, что я и делаю, в рабочих поездках. 8-)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4287
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.11.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Пошто блюд приготовленных с ГДРы не вижу.
Тоже банки с консервами как у Дракоши? :-P
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.11.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пошто блюд приготовленных с ГДРы не вижу.

Как только свободного времени больше появится, тоже всё выложу или выкладу :lol:

[Исправлено: elektron, 03.11.2019 - 17:40]
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17729
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.11.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну у нас ГДР не такой большой,

Цитата:
kbkz1980:
блюд приготовленных с ГДРы не вижу.

Виталий, ты что? На Лилли - запал?
Или она- на тебя?... :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.11.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Виктор, завидуй проще. Просто общаются люди. А ты чего сразу подумал?
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