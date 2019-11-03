Цитата: Я:

Так же и по поколениям :массовый заезд осуществлялся либо при Сталыпине , либо во время освоения целинных и залежных.

Как вы отреагируете, если кто-то из "местных" чисто теоретически во время бурного обсуждения чего-то укажет вам на место в команде "понаехавших"?