Цитата: maxsaf:



Одно другому не помеха, тем более что быть не браконьером на данном этапе невозможно

Так же и по поколениям :массовый заезд осуществлялся либо при Сталыпине , либо во время освоения целинных и залежных.

Праздную все , независимо от названия. Особенно после ого, как один большой человек оповестил мир , что если хорошо потереть, то все мы немного татары