таноми52 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2597





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1230

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:01 Цитата: kbkz1980:

+/- это и ваш возраст тоже



Видите во мне соперницу? Пытаетесь как-то дискредитировать? Как это на Вас похоже!Помню, как Вы Юлю на ровном месте оскорбили

Права Римма Маркова, говоря о мелких женщинах:"помесь гремучей змеи с колокольчиком..."