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§ NG.kz
Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна переполненность школ?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37142
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.11.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские дети учатся по 35-40 человек в классе, и больше всего таких школ в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Некоторые из них вынуждены вводить третью смену, чтобы хоть как-то справиться с огромной нагрузкой. Что говорят педагоги и психологи об этой проблеме?
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§ юля елиссева
Re: Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1371
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.11.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это материал для газеты Учительская+
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* yudjin
Re: Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6184
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.11.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
будьте готовы к тому, что потребуются репетиторы, так как учитель в переполненном классе физически не успевает уделить внимание всем;

ёкарный бабай... Я в 86-м пошел в 1 "Е", в котором не меньше 30 было... всем всё давали и уделяли... а щас прям караул- репетитора нанимай!
А может просто учителя пошли не те... никто перетрудится не хочет.
У дочки знакомых училка по английскому в этом году сменилась... прошлогодняя ушла в репетиторы. Ну да, учительство для некоторых хобби, а репетиторство -призвание!
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§ Vit
Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна переполненность школ?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8488
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.11.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Непомню в каком году пошёл в 1 класс. Но запомнил на всю жизнь как наша учитель с 1 по 3 постояно нас любила линейкой по рукам бить. Больная была. Потом её уже попросили уйти с школы. Щас трудно оценить возрос её. Вроде лет под 50 ей было.
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§ maxsaf
Re: Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3918
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Непомню в каком году пошёл в 1 класс

Год рождения + 6 )) :lol:
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§ Тот самый
Re: Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ng.kz:
По словам Татьяны Остапенко, в первом классе выполнение домашних заданий не должно превышать 1 часа, во втором – 1,5 часа


Вообще-то даже по современным методичкам запрещено задавать домашнее задание в 1м классе, первые полгода точно. А задают и много задают. Ещё на русском не все буквы выучили, но уже по английски словами пишут. Печатными правда, но по полстраницы на дом.
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§ maxsaf
Re: Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3918
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.11.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Надежда Самсоненко
Цитата:
Любовь Фёдорова
Цитата:
Татьяна Остапенко
Цитата:
Анна Поздеева


А где почитать полную версию этой же статьи ))
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§ Тимур Гафуров
Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна переполненность школ?
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 466
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 03.11.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А где почитать полную версию этой же статьи ))

В тексте указана активная ссылка на источник
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§ kbkz1980
Re: Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4277
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Я в 86-м пошел в 1 "Е", в котором не меньше 30 было... всем всё давали и уделяли... а щас прям караул- репетитора нанимай

А дети теже остались.?
Внимательно слушающие.
Не тыркающие в телефоне.
Без гонора,истерик.
Цитата:
yudjin:
А может просто учителя пошли не те... никто перетрудится не хочет.

Ну вот и пошли бы на лет 5 в учителя
Может бы дошло,
Что редкие родители занимаются детьми
Проще всё скинуть на школу.
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§ maxsaf
Re: Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3918
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.11.19 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
В тексте указана активная ссылка на источник

Спасибо. Оригинальная статья действительно больше по обьему и включает в себя мнение директоров школ, как и сказано в анонсе.
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* yudjin
Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна переполненность школ?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6184
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.11.19 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый: не все буквы выучили, но уже по английски словами пишут

с этим английским и казахским вообще беда... за 3 года сменилось 3 учителя... куда они деваются, не знаю... Если бы сам не шпрехал в рамках школьной программы, то точно дорога к репетитору.

Цитата:
kbkz1980: Внимательно слушающие. Не тыркающие в телефоне.

Дык мож учителя не те, что не в состоянии заинтересовать ребенка настолько, что рука к телефону не потянется? Хорошо моей повезло с учителем когда перевели её после 1 класса от молодухи с обновленкой в голове к педагогу советской школы. Да есть, конечно, дети слегка не вменяемые, но тут должен сработать педагог строго... а кому это надо себе нервы трепать.
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