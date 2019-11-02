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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
не значит за бастыка

Ну эт понятно ))
Цитата:
Я:
за отстрел волков

Если я правильно понял - одного волка, из Дубны? ))
Профайл

§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 03.11.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
из Дубны?

Для меня географические координаты не имеют значения Либо люди , либо нелюди
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 03.11.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
эт понятно ))

Не факт. тут это почти красная тряпка для индюка
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 478
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.11.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
за какую команду болеете на форуме? За местных, понаехавших, поуехавших т.д.

Макс,вам не кажется,что вы официально начинаете делить форум на группировки? К чему это приведет, можно догадаться.
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 03.11.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
можно догадаться.

Не надо догадываться. Спросите и будете точно знать
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.11.19 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Макс,вам не кажется,что вы официально начинаете делить форум на группировки? К чему это приведет, можно догадаться.

Не-а, не кажется. Так и есть )))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.11.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Либо люди , либо нелюди

Где-то я уже это слышал. Кто-то то так уже делил
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.11.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Браконьер. В прошлом- лесник

Это как бандит, бывший полицейский?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.11.19 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Местный в 4 поколении

Прям как я. То есть к потомкам Чингизхана вы себя не относите и 750-летие Золотой орды не празднуете?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3841
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.11.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
750-летие Золотой орды не празднуете?

Как не празднуете? Есть что сказать против влияния "Золотой Орды"
В становление сегодняшнего Казахстана? Это же очевидно! :lol:
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