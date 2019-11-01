ирония Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 49

Регистрация: 31.03.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:12 Хорошая новость! Хотелось бы , чтобы с умом и по хозяйски начали относиться к экологии и облику города. Хочу обратить внимание лесника, если он конечно прочитает, на посадку саженцев дуба по ул. 5 декабря( в границах ул. Л. Беды и Комарова) и Маяковского, начиная с ул. Хакимжановой в сторону КЖБИ. Высажены очень маленькие саженцы, некоторых почти не видно и они не подвязаны и не огорожены. Что от них останется после зимы? Если уж высадили , так нужно доводить до ума. Хотелось бы знать какая организация высаживала и сколько денег закопали.