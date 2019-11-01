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≡ Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Результаты работ по озеленению городских улиц продемонстрировали журналистам по инициативе акимата Костаная. Весной высадили 7 000 саженцев. Приняли эти посадки только осенью, когда убедились в том, что они в массе прижились.
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§ ирония
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
ирония


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Сообщений: 49
Регистрация: 31.03.12
Отправлено: 02.11.19 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость! Хотелось бы , чтобы с умом и по хозяйски начали относиться к экологии и облику города. Хочу обратить внимание лесника, если он конечно прочитает, на посадку саженцев дуба по ул. 5 декабря( в границах ул. Л. Беды и Комарова) и Маяковского, начиная с ул. Хакимжановой в сторону КЖБИ. Высажены очень маленькие саженцы, некоторых почти не видно и они не подвязаны и не огорожены. Что от них останется после зимы? Если уж высадили , так нужно доводить до ума. Хотелось бы знать какая организация высаживала и сколько денег закопали.
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§ Серый волк
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.11.19 - 02:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО: ТРЕНДЫ НОВОГО ВЕКА

http://green-city.su/obshhestvennoe-prostranstvo-trendy-novogo-veka/
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