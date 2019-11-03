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§ NG.kz
Когда отремонтируют лестницу?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37141
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.11.19 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже несколько лет мы не можем добиться от отдела ЖКХ решения нашей проблемы: ремонта лестничного марша по ул. Киевской, возле дома № 23. Лестничный спуск был установлен еще в советские времена, отремонтировать его в акимате Костаная обещают с 2008 года.
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§ Серый волк
Re: Когда отремонтируют лестницу?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.11.19 - 02:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не та лестница, что ведёт из акимата к стоянке жоповозок чинушек.

Это лестница в забытом колониальными чинушами районе.

По этой причине ЗИЦ председатель ЖКХ вам смело малявит отписку сквозь зубы,
ЧТО НИКОГДА.
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