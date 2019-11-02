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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3911
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А вот чем его привлёк Я?

Дождемся адекватного обьяснения от дракона ))
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1230
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.11.19 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
+/- это и ваш возраст тоже


Видите во мне соперницу? Пытаетесь как-то дискредитировать? Как это на Вас похоже!Помню, как Вы Юлю на ровном месте оскорбили
Права Римма Маркова, говоря о мелких женщинах:"помесь гремучей змеи с колокольчиком..." :-)
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4276
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.11.19 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Права Римма Маркова, говоря о мелких женщинах:"помесь гремучей змеи с колокольчиком..."

Фаина Раневская об И.Савиной
а не об мелких женщинах.
Будьте внимательны в цитатах.
От всего остального просто поугарала

:lol:
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