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§ NG.kz
В Словакии законодательно запретили выступления животных в цирке
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37140
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.11.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве сельского хозяйства страны пояснили, что запрещены выступления приматов, слонов, бегемотов, носорогов, дельфинов и жирафов. Иащитники животных заявили, что запрет последовал после многочисленных протестов и петиции.
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§ abaika95
Re: В Словакии законодательно запретили выступления животных в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1378
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За,за,за и ещё раз ЗА запрет цирков!!! А ещё за запрет въезда гастролирующим циркочам с России
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§ maxsaf
В Словакии законодательно запретили выступления животных в цирке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3911
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Своих клоунов хватает? ))
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§ abaika95
Re: В Словакии законодательно запретили выступления животных в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1378
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Своих клоунов хватает?//


Да) а и ещё поуеховшие клоунадят) так что перебор уже)
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§ maxsaf
В Словакии законодательно запретили выступления животных в цирке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3911
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Запрещайте законодательно, в чем проблема? ))
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§ maxsaf
В Словакии законодательно запретили выступления животных в цирке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3911
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да) а и ещё поуеховшие клоунадят)

Минута смеха заменяет стакан сметаны. На здоровье ))
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§ сайлау курманов
Re: В Словакии законодательно запретили выступления животных в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3234
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.11.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кошки и собаки также как и люди могут обижаться, ревновать и любить, я собственно ручно видел это всё.
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