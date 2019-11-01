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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17726
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.11.19 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Сколь зелень для тётек?

Моим тётькам они бесплатно -
достаются... :lol:
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Пади,увядшие-бесплатно :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17726
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.11.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пади,увядшие-бесплатно

Конечно, я бы ещё деньги за
них платил... :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17726
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.11.19 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Счастливого Полёта.

Котик... :oops: ;-)
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17726
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.11.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё лето я - думал. Неужели коты ночью

приходят и молоко - выпивают?
Оказывается, вот он, Ёжик - приходит... :lol: :oops:
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 477
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.11.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо,что это не пьяный йожик-
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон, кто-то взломал ваш аккаунт и напихал в список друзей все что только можно? Даже новенький "Я" с 0 сообщений уже там. Когда вы успели подружиться? :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17726
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Когда вы успели подружиться?

Сегодня... :oops:
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Как? Не сказав друг другу ни слова? :-o
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.11.19 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Оказывается, вот он, Ёжик - приходит


Молоко убивает ежиков. Дракон, спасите их!
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.11.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
maxsaf: Когда вы успели подружиться?


Скорее всего, это у Дракона хобби - коллекционировать форумчан
:-)
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Скорее всего, это у Дракона хобби - коллекционировать форумчан

А у форумчан - повально принимать дружбу от дракона )) Скорее поверю, что это спецоперация даванных войск НАТО.))))) Я например, не столь легкомысленно отношусь к дружбе, драг в курсе ;-)
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 477
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.11.19 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
это спецоперация даванных войск НАТО

У нас тоже есть эти крутые войска
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§ таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1229
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.11.19 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А у форумчан - повально принимать дружбу от дракона



Ну, как не принять от старого авторитетного форумчанина, ведущего ещё и свою тему? Я, например, тоже сразу приняла. Но мне он дружбу предложил не так быстро, как никому не известному Я. Я успела кое-что наговорить на форуме, и осмелилась считать, что Драк счёл меня единомышленником. А вот чем его привлёк Я?
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.11.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
от старого

:lol: :lol: :lol:
Дракоша,с того же года что и моя Мама.
+/- это и ваш возраст тоже
Слово старый тут лишнее.
Точнее старейший
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