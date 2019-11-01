таноми52 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2594





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1229

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:48 Цитата: maxsaf:

А у форумчан - повально принимать дружбу от дракона





Ну, как не принять от старого авторитетного форумчанина, ведущего ещё и свою тему? Я, например, тоже сразу приняла. Но мне он дружбу предложил не так быстро, как никому не известному Я. Я успела кое-что наговорить на форуме, и осмелилась считать, что Драк счёл меня единомышленником. А вот чем его привлёк Я?