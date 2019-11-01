maxsaf Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2587





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3907

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:39 Дракон, кто-то взломал ваш аккаунт и напихал в список друзей все что только можно? Даже новенький "Я" с 0 сообщений уже там. Когда вы успели подружиться?