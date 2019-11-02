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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну из деликатеса местного только сом

Сома тут тоже валом, мы его или коптим или вообще не берем. Выпускаем. Карася в Канаде насколько я знаю - нет.
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 02.11.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем доброго времени суток. Примите в свой междусобойчик ?
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Всем доброго времени суток. Примите в свой междусобойчик ?

Вы реально новенький(ая), или чья-то реинкарнация? Когда с драконом подружиться успели?))))
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.11.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон всем подряд руку дружбы протягивает так-что не мудрено что успел(а).
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.11.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Есть в Канаде рыба, Сакер

О то ежели бы она знала как её кличут, то отрастила бы себе зубья на манер той щуки и кусала бы счастливых обладателей сачков за яйки, чтоб не повадно было обзываться.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Но зубов нет, и что остается ? ))
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 02.11.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сайте НГ давно, зарегистрировался сегодня, подтвердил дружбу тоже сегодня
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

На русском языке тоже не самое благозвучное название - Чукучан ))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
На сайте НГ давно, зарегистрировался сегодня, подтвердил дружбу тоже сегодня

Добро пожаловать на форум официально. Не желаете рассказать немного о себе? Род занятий, ареал обитания, за какую команду болеете на форуме? За местных, понаехавших, поуехавших т.д. ))) Думаю это поможет быстрее влиться в наш дружный коллектив. ))

[Исправлено: maxsaf, 02.11.2019 - 21:19]
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.11.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Но зубов нет, и что остается ? ))

Ааааа! Так это вы там женам значится говорите "мы на рыбалку", а сами с сачком и сакером забавляетесь. ай-яй-яй!
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
а сами с сачком

Я наверное единственный, кто так и не был на рыбалке с сачком. Я все как то по старинке, на удочку. :oops:
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 260
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.11.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Вообще интересно. Вот английские наименования рыб какие-то без души не креативные. Тот же сом. Отдельное слово для него придумано а не просто рыба-похожая-на-кошку. или тот же сакер и чукучан сравнить.
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Вот английские наименования рыб какие-то без души

Не только рыб. Дог хаус - домик собачки. То ли дело в русском - будка, или еще круче - конура )))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3907
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лайт хаус - дом света. По русски - маяк ))
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