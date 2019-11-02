abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5297





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 18:33 Цитата-//600, или 700, не сомневайся. А может 1200. Никто проверять не будет//





Как узнать что человек мягко говоря "недалекий"? Покажите ему кусочек пропагандистского видео с Басе,Рен ТВ, Раша Тудей или Хабар и после просмотра он начнет повторять сказанное там как мантру)









Вит блюдо зачёт) на вид очень хорошо,надеюсь на вкус тоже к нему соус сливочно-грибной бы оливки и винишко))