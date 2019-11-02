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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8486
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.11.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Если мне отвечаешь, то картинки ненадо. Мне очень трудно потом это расшифровывать) я уж не говорю про тексты твои, когда приходится их по два раза прочитывать что б понять) :lol:
Кстати Абайку легко читать, тебя сложно.

[Исправлено: Vit, 02.11.2019 - 16:43]
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//600, или 700, не сомневайся. А может 1200. Никто проверять не будет//


Как узнать что человек мягко говоря "недалекий"? Покажите ему кусочек пропагандистского видео с Басе,Рен ТВ, Раша Тудей или Хабар и после просмотра он начнет повторять сказанное там как мантру)




Вит блюдо зачёт) на вид очень хорошо,надеюсь на вкус тоже к нему соус сливочно-грибной бы оливки и винишко))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8486
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.11.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Незя мне седня винишко. Вчера было)) седня Законом запрещено. Завтра надо работу работать. Пепси пью под рыбку.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Пепси пью под рыбку//


Ну так неинтересно)) это как фисташки с чаем кушать)) эх такая рыбка без вина,деньги на ветер))
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет! :-)
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10830
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 19:06
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8486
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.11.19 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Привет Канада)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Опять жируешь Витал)), фотка - класс. 8-)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8486
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.11.19 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну так) мы почти в 30 ке развитых стран. Сегодня трудяга уже может себе позволить и лосося раз в месяц) :lol:
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3889
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Я из рыбы с детства минтая люблю, в садике давали. Щука в томате тушеная - класс. Карасик сладенький - наше все. У нас есть рыбка в магазе, Тиляпия - прям как карась, только крупнее.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1376
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 19:26
Комментарий проходит проверку.
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