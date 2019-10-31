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§ NG.kz
Розинова уже нет, Жакупова еще нет
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тему рабочего совещания Федерации волейбола Костанайской области, которое прошло в пресс-клубе ФК «Тобол» 25 октября, можно обобщить одним вопросом: как не допустить развала остатков некогда очень развитой спортивной отрасли?
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§ kbkz1980
Re: Розинова уже нет, Жакупова еще нет
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4273
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.10.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не раз Розинова добрым словом вспомнишь.
При котором хорошая команда была
А база для спортсменов просто сказка.
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§ Vit
Розинова уже нет, Жакупова еще нет
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8486
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.11.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Наверно хороший человек, меценат. Помогал вот волейболистам. Ну не один в Кустанае трудяга не че не скажит о иволге хорошее. Самая маленькая зп по области. Если не воровать, а воровство там было развито. Я студентом летом подрабатывал там. В одном хозяйстве, я незнаю как, но с директором умудрился найти общий язык, муки домой привёз "вагон" аж два мешка) за то что б молчал как он с тока вывозил машинами остатки с экономленые после посевной.)

[Исправлено: Vit, 02.11.2019 - 17:24]
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