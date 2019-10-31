Vit Розинова уже нет, Жакупова еще нет #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8486

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:23 Цитата: kbkz1980:



Наверно хороший человек, меценат. Помогал вот волейболистам. Ну не один в Кустанае трудяга не че не скажит о иволге хорошее. Самая маленькая зп по области. Если не воровать, а воровство там было развито. Я студентом летом подрабатывал там. В одном хозяйстве, я незнаю как, но с директором умудрился найти общий язык, муки домой привёз "вагон" аж два мешка) за то что б молчал как он с тока вывозил машинами остатки с экономленые после посевной.)



[Исправлено: Vit, 02.11.2019 - 17:24]