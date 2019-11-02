yudjin Re: Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6182

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:43 Цитата: будьте готовы к тому, что потребуются репетиторы, так как учитель в переполненном классе физически не успевает уделить внимание всем;

ёкарный бабай... Я в 86-м пошел в 1 "Е", в котором не меньше 30 было... всем всё давали и уделяли... а щас прям караул- репетитора нанимай!

А может просто учителя пошли не те... никто перетрудится не хочет.

У дочки знакомых училка по английскому в этом году сменилась... прошлогодняя ушла в репетиторы. Ну да, учительство для некоторых хобби, а репетиторство -призвание!