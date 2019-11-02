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§ NG.kz
Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна переполненность школ?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.11.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанские дети учатся по 35-40 человек в классе, и больше всего таких школ в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Некоторые из них вынуждены вводить третью смену, чтобы хоть как-то справиться с огромной нагрузкой. Что говорят педагоги и психологи об этой проблеме?
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§ юля елиссева
Re: Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1371
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.11.19 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это материал для газеты Учительская+
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* yudjin
Re: Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6182
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.11.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
будьте готовы к тому, что потребуются репетиторы, так как учитель в переполненном классе физически не успевает уделить внимание всем;

ёкарный бабай... Я в 86-м пошел в 1 "Е", в котором не меньше 30 было... всем всё давали и уделяли... а щас прям караул- репетитора нанимай!
А может просто учителя пошли не те... никто перетрудится не хочет.
У дочки знакомых училка по английскому в этом году сменилась... прошлогодняя ушла в репетиторы. Ну да, учительство для некоторых хобби, а репетиторство -призвание!
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§ Vit
Сколько детей должно быть в классе, или Чем опасна переполненность школ?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8480
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.11.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Непомню в каком году пошёл в 1 класс. Но запомнил на всю жизнь как наша учитель с 1 по 3 постояно нас любила линейкой по рукам бить. Больная была. Потом её уже попросили уйти с школы. Щас трудно оценить возрос её. Вроде лет под 50 ей было.
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