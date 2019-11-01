Цитата: Vit:

Вот как люди прячутся от ветра, дождя и снега. Нет остановки на Алтынсарина между Павлова и Дощанова,

Я просто порой поражаюсь вами, горожане! Это же надо, вы такие бедняжки прячетесь от ветра, от дождя и даже от снега!

Слабенькие вы, может вам в Кушмурун переехать? У нас за почти 30 лет капитально отремонтировали одну центральную улицу, затратив около пол миллиарда тенге, но при этом не одной оборудованной остановки так и не построили. При том, что они были утверждены планами.

Т.е. они официально вроде есть, но их в реале нет. У вас хоть две лавочки, а у нас и этого нет. Нет на выходе из п.Кушмурун, нет в центре, ни где...

Так что, слабаки вы Кустанайцы! Кушмурунским жителям уже давно пофиг на ветер и дождь, на снег и постоянно меняющихся порой воровитых акимов!

Только не знаю, хорошо это или нет?