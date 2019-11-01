abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5283





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 12:20 Цитата-//Я это вообще не трогаю, и смысла спорить не вижу, ибо его нет вообще, функция не имеет смысла, если посмотреть он сам своим цитированием, кривым и враньём всех задирает! Просто у него оклад Иногда смешно получается, аватарку ему правильно в отделе выбрали наконец. Так что не беспокойтесь ваш платный собеседнег параллелен, как чужие для него улицы.Если в подошвах не застревает.//







В психологии есть конечно название данному поведению человека,но я скажу проще, громче всех о ловле вора кричит сам вор) так можно оттянуть от себя внимание,причем он всегда указывает на характерные черты которые знает не понаслышке) как же, он же говорит о себе)

Вот и в этой ситуации перечисляет все свои поведенческие формы,оклады,задирание собеседника,параллельное поведение тобишь ему пофиг что ему доказывают он всегда будет твердить свое) Серый уже старенький не замечает за собой как "ловиться" на раз-два) ну чтожь бывает)