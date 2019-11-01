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§ NG.kz
Как прятаться от ветра и дождя?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото в редакцию "НГ" прислала подписчица @gulbanu_abdulina.

- Вот как люди прячутся от ветра, дождя и снега. Нет остановки на пересечении ул. Досжанова и ул.Павлова, - написала она.
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* Серый волк
Re: Как прятаться от ветра и дождя?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10827
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.11.19 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: ээхх пойду суши доедать)
Похрумти!
Трудно когда в чужом городе обсуждают неизвестные улицы и маршруты которые не найти в папках акимата и интернетах!

Цитата:
kbkz1980: И на автобусах талон не компостировала. Десятка ходила и сечас продолжае там от Берёзки 2 остановки до центра 7 ка тоже ходит
Моё вам гранд мерси. Честно!
Цитата:
kbkz1980: А твои 33 и 33а видимо во времена более древнии.
Совершенно верно. Это стародавние :lol:
Десятка была чуть не основным в этом районе и очень частым автобусом в ту сторону из центра.
Семёра на кирпичку намного реже с двойкой.
А 33 только настоящие вспомнят. (я его для теста привел, приехавшие недопрут)

Выходит господин выше лгал про единственного пассажира в день?
Раз автобусы ходят, садики работают, люди ещё живут в куче этих домов среди руин тротуаров? Ай-яй-яй! :lol:

Наверное гражданин совравший (как один аким) позёр-воришка из ЖКХ (организации Живите Как Хотите)? :lol:
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* Серый волк
Re: Как прятаться от ветра и дождя?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10827
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.11.19 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro: Серый, предлагаю расписать, что творилось с троллейбусами в то время, очень хотелось бы узнать и ЗАПОМНИТЬ, на всякий случай, кто сиё утворил-то :-o :-o :-o (злобного смайла не хватает)


Это печальная история из девяностых и двухтысячных, когда вандалы рушили всё вокруг, продавали детсады под офисы и разбогатевшим ворам под жильё. Десятилетие падения в пропасть. Но полная ликвидация сети и парка электротранспорта уже после этих лет, что символично показывает, что чинушам чужим и продажным плевать было на экологию.
И пусть люди дышат солярным чадом убитых списанных автобусов купленных на свалках.

Может попросим журналистов вспомнить историю возникновения электротранспорта, Найти очевидцев, интервью, фото машин, сайты любителей электротранспорта, где готовы часами корпеть над фотографиями и отличиями моделей ЗИУ.
Как готовили проспекты, улицы, маршруты и контактную сеть, чтоб общего у нас оказалось с знаменитым крымским троллейбусом.

Я и сейчас с удовольствием сажусь в рогатого в Москве. Хотя всё чаще вместо него приходят новые современные ЭЛЕКТРОБУСЫ, на литиевых батареях как электромобили.
Но ощущение того троллейбуса из детства совсем другие. И одинаковые с виду машины в Челябинске и Кустанае отличались по стилю вождения, был особый почерк и там и тут.
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* Серый волк
Как прятаться от ветра и дождя?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10827
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.11.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас электротранспорт всё больше такой.
И на ближайшей остановке нет рогатых, они в других районах.


Нет тех ощущений старого троллейбуса.
А это примерно тем модели, что бегали у нас в Кустанае
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§ Кушмурунец23
Re: Как прятаться от ветра и дождя?
Кушмурунец23


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Сообщений: 318
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 01.11.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот как люди прячутся от ветра, дождя и снега. Нет остановки на Алтынсарина между Павлова и Дощанова,

Я просто порой поражаюсь вами, горожане! Это же надо, вы такие бедняжки прячетесь от ветра, от дождя и даже от снега!
Слабенькие вы, может вам в Кушмурун переехать? У нас за почти 30 лет капитально отремонтировали одну центральную улицу, затратив около пол миллиарда тенге, но при этом не одной оборудованной остановки так и не построили. При том, что они были утверждены планами.
Т.е. они официально вроде есть, но их в реале нет. У вас хоть две лавочки, а у нас и этого нет. Нет на выходе из п.Кушмурун, нет в центре, ни где...
Так что, слабаки вы Кустанайцы! Кушмурунским жителям уже давно пофиг на ветер и дождь, на снег и постоянно меняющихся порой воровитых акимов!
Только не знаю, хорошо это или нет?
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* Серый волк
Как прятаться от ветра и дождя?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10827
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
порой воровитых акимов!

А почему порой?
Неужели иногда у них застревает что-то в глубине и они перестают?
:lol:
Что они делают в это время?
:lol:
Неужели улицы?
:lol:
Или это просто спят они порой?
;-)

Кошмарный сон акима...
(про порой)
https://www.youtube.com/watch?v=E5UO1e3l8Y4
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§ Кушмурунец23
Re: Как прятаться от ветра и дождя?
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 02.11.19 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А почему порой? Неужели иногда у них застревает что-то в глубине и они перестают? :lol:
Что они делают в это время? :lol:
Неужели улицы? :lol:
Или это просто спят они порой?

Озадачили вы меня, теперь вот теперь думаю,
а точно, что они в свободное от "заработков" время делают?
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* Серый волк
Как прятаться от ветра и дождя?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10827
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 15:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Озадачили вы меня, теперь вот теперь думаю, а точно, что они в свободное от "заработков" время делают?

Блин, самый сложный вопрос!
А правда, что они делают в свободное время от набивания мешков и карманов?

:lol: :lol:
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§ Козлов я
Как прятаться от ветра и дождя?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 476
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.11.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Озадачили вы меня, теперь вот теперь думаю, а точно, что они в свободное от "заработков" время делают?
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* Серый волк
Как прятаться от ветра и дождя?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10827
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Может быть они караоке поют? %-)
Ну типа Иосифа Кобзона. :-) :-)

https://www.youtube.com/watch?v=GVsEQ7DXsoY :-) :-)

Или свои старые отчёты читают и карандашиком циферки переправляют?

https://www.youtube.com/watch?v=uvgg8SB1ZMA&list=RDuvgg8SB1ZMA&start_radio=1&t=37

:lol: :lol:
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* Серый волк
Как прятаться от ветра и дождя?
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10827
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* yudjin
Re: Как прятаться от ветра и дождя?
yudjin


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Сообщений: 6182
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 02.11.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Но полная ликвидация сети и парка электротранспорта уже после этих лет, что символично показывает, что

если что, за это дают звание... Почетного жителя города...если что! Цитата:


Серый волк:
Может попросим журналистов вспомнить историю возникновения электротранспорта,

При градоначальнике Корневе его запустили... умер он в прошлом году.

А фото есть:
"тройка"...я в универ еще на ней поездил...




27 декабря 1994 года. Обкатка маршрута №4. На "Западном" поймали:


Водители... справа на Якубовича похож)


А вот схема всех маршрутов:
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