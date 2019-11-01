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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10821
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.11.19 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980: Серый,вам время не жалко на свой заезженный граммофон про акимат?
Вы сильно переоцениваете мои две минуты, затраченные на дальнее окно монитора в родной город.
щЕЛкнул, посмотрел,
Я город знаю, набираю быстро, в методички лезть не нужно сверять курс и копипастить. Так что не беспокойтесь! :lol:
Цитата:
kbkz1980: Абайкину нудите
Я это вообще не трогаю, и смысла спорить не вижу, ибо его нет вообще, функция не имеет смысла, если посмотреть он сам своим цитированием, кривым и враньём всех задирает! Просто у него оклад ///
Иногда смешно получается, аватарку ему правильно в отделе выбрали наконец. :-)
Так что не беспокойтесь ваш платный собеседнег параллелен, как чужие для него улицы.
Если в подошвах не застревает. :lol:

[Исправлено: Iney, 01.11.2019 - 23:06]
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8478
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Серый много внимание ты не туда. Бадайся с Абайкой. Кроме тебя пока не кто не может. Он красавчик, но ты тоже. Давай..
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я это вообще не трогаю, и смысла спорить не вижу, ибо его нет вообще, функция не имеет смысла, если посмотреть он сам своим цитированием, кривым и враньём всех задирает! Просто у него оклад Иногда смешно получается, аватарку ему правильно в отделе выбрали наконец. Так что не беспокойтесь ваш платный собеседнег параллелен, как чужие для него улицы.Если в подошвах не застревает.//



В психологии есть конечно название данному поведению человека,но я скажу проще, громче всех о ловле вора кричит сам вор) так можно оттянуть от себя внимание,причем он всегда указывает на характерные черты которые знает не понаслышке) как же, он же говорит о себе)
Вот и в этой ситуации перечисляет все свои поведенческие формы,оклады,задирание собеседника,параллельное поведение тобишь ему пофиг что ему доказывают он всегда будет твердить свое) Серый уже старенький не замечает за собой как "ловиться" на раз-два) ну чтожь бывает)
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


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Сообщений: 1368
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.11.19 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о! Абайка пришел! как самочувствие? голова уже не болит после пиваса вчерашнего?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//голова уже не болит после пиваса вчерашнего?//


Не болит) выпил мало,поэтому и не болею)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8478
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.11.19 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Девчонки, визжите, Кайрат Нуртас приезжает к нам. 19 ноября.
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