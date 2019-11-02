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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно Нурсултан Назарбаев сказал, что дает советы президенту Казахстана Токаеву. Вообще-то, советы - это теория жизни, а на практике, как правило, все оказывается совсем иначе. И какие советы может дать Елбасы?
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§ Сталкер
Re: Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 02.11.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И? Ещё бы вывод в статье увидеть)))
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§ JereK
Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1405
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.11.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну это же рубрика "Мнение". Вот мнение Воронина: советы не нужны. Ну и обоснование. :)

[Исправлено: JereK, 02.11.2019 - 12:24]
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ещё бы вывод в статье увидеть//


А сейчас в журналистике это не приветствуется) будет куча псевдоанализа,цитат,мнений неизвестных экспертов но вывода никакого в итоге и смысла тоже)
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.11.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
И? Ещё бы вывод в статье увидеть)))



"Теоретические обобщения Токаеву не нужны, а конкретные действия, которые непосредственно вели бы к результату, он способен делать и без советов." - разве это не вывод? Или Вы ждёте экстрима?
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§ юля елиссева
Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.11.19 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вывод таков - коли ушел, так уходи и не мешай преемнику
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§ Сталкер
Re: Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 02.11.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Или Вы ждёте экстрима?

Пожалуй, да, на вывод потянет))) Остальные вытекающие выводы могут подпасть под действие уголовного закона)))
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§ Сталкер
Re: Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 02.11.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А сейчас в журналистике это не приветствуется)

А почему? Свободы слово может нет? Что не скажи, сразу кричать начнут - покушение на честь и достоинство Лидера Нации... Вроде "НГ" с такими обвинениями сталкивалась, если память не изменяет.
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§ Сталкер
Re: Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 146
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 02.11.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и по сути в действительности не о советах же речь идёт. О согласовании целого ряда возможных президентских решений с экс-президентом. Согласование это несколько иное.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Нужны ли советы президенту?
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Свободы слово может нет?//


Ну НГ это вроде не распростронялось никогда) писали что считали нужным) правда последнее время сдают позиции) редакция стареет)
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