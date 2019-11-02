Цитата: Сталкер:

И? Ещё бы вывод в статье увидеть)))





"Теоретические обобщения Токаеву не нужны, а конкретные действия, которые непосредственно вели бы к результату, он способен делать и без советов." - разве это не вывод? Или Вы ждёте экстрима?