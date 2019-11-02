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§ NG.kz
Бой Канело – Ковалев: казахстанец в андеркарте, Головкин в ожидании
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.11.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 3 ноября в американском Лас-Вегасе состоится один из самых громких боев последних лет. Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Канело Альварес попробует отобрать пояс WBO в полутяжелом весе у россиянина Сергея Ковалева.
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§ юля елиссева
Re: Бой Канело – Ковалев: казахстанец в андеркарте, Головкин в...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1368
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.11.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я буду болеть за рыжего мексиканца! Канело ты мой кумир!
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§ лимон
Re: Бой Канело – Ковалев: казахстанец в андеркарте, Головкин в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1128
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.11.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Альварес выиграет даже проиграв в новом весе
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§ abaika95
Re: Бой Канело – Ковалев: казахстанец в андеркарте, Головкин в...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.11.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я буду болеть за рыжего мексиканца! Канело ты мой кумир//


Кто бы сомневался))
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