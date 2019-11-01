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§ NG.kz
Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном фестивале в США
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авторский фильм "Welcome to USA” казахстанского режиссёра Асель Аушакимовой покажут на кинофестивале Американского института киноискусства (AFI Fest) Это дебютная полнометражная картина Асель Аушакимовой.
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§ abaika95
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
abaika95


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Сообщений: 1367
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Картина поднимает такие вопросы, как гендерное неравенство, толерантность к коррупции, проблемы семьи, религии и отношение казахстанского общества к представителям ЛГБТ.//

//Также затрагивается тема ЛГБТ, но это не главное. Главное – почему люди эмигрируют из современного Казахстана//


Тема ЛГБТ не главная но основная?) одно не пойму почему сейчас на постсоветском пространстве разыгрываться протестная и эмигрантская карта на кхм нетрадиционщиках сексуального плана?) "В Чечне мучают Геев!" Все все либеральные газеты пестрят заголовками о тоталитаризме и авторитаризме в кавказской республике ( какие геи в Чечне????) "В России плохо относятся к гомсекам!" и все газеты поднимают вой какая Россия Мордор ) у нас сейчас все "митингуты" срочно стали за права геев и лесбиянок) либо себя защищают либо я непойму что это за чума такая?) Вот фильм про эмиграцию и опять тема ЛГБТ поднимается) к чему?
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* лимон
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1127
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.11.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По сюжету фильма "Welcome to USA” 36-летняя Алия (играет актриса Салтанат Науруз) выигрывает в лотерее Green Card, но не может решиться: оставаться на Родине или переехать в США."

а так бывает? или фильм фантастический?
принимая решение в получении грин карты, получить её ещё и сумлеваться? :-x
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* maxsaf
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

Бывает, Артем рассказывал.
Цитата:
abaika95:
Вот фильм про эмиграцию и опять тема ЛГБТ поднимается) к чему?

Без этой темы фильм за бугром останется незамеченным. Просто хайп на ровном месте. Реклама бесплатно так сказать.
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§ Змея Подколодная
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.11.19 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас тему ЛГБТ открыто пропагандируют. Это модным становится. Совершил "камин аут" - хайпанул. А молодежь хочет быть в тренде.Вот если бы за это всех в Кащенко закрывали- был бы совершенно другой коленкор. Всех вылечить нужно. " Резать к чертовой матери" (с) ))))
Цитата:
как гендерное неравенство

Что случилось? Гендерное неравенство-это чисто мусульманский подход. )
Цитата:
проблемы семьи

Институт семьи угробили на корню, кнечно теперь проблемы. Для начала верните в старшие классы такой предмет, как "Этика и психология семейной жизни".
Цитата:
толерантность к коррупции

Как платить начнут на нулевую терпимость граждан,так ситуация будет подконтрольна. Коррупции- бой!
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§ abaika95
Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном фестивале в США
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Без этой темы фильм за бугром останется незамеченным//

И это хваленая демократия для всех и каждого?))


А если я гомофоб и снял прекрасный фильм о том как я ненавижу геев но терплю) за мои героические мучения дадут награду?) Да фиг там) затравят всей толпой,оплюют,заставят извинится и уехать из страны) вот она свобода.....для геев)
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§ abaika95
Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном фестивале в США
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1367
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если кто обиделся вдруг(!) Я к ЛГБТ отношусь нейтрально как и к Свидетелям иеговым) пока они не лезут ко мне,к моей семье с разговорами и не пытаются пригласить к себе поизучать "свещенные" книжки))
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§ сайлау курманов
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.11.19 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не поиму, на картинке кто там сидит???
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* maxsaf
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 03:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А если я гомофоб и снял прекрасный фильм

А если посредственность, то от фиаско только ЛГБТ тема спасет)) не подумайте, что это совет такой))
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* Тот самый
Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а так бывает? или фильм фантастический? принимая решение в получении грин карты, получить её ещё и сумлеваться? :-x


Наверное да. Выбирают 110000 анкет, из них по тем или иным причинам отсеиваются люди. Остаётся 50 - 55 тысяч или даже меньше, потому что виз/гринкарт выделяют 50000 каждый год.
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* лимон
Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном фестивале в США
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1127
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 02.11.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Наверное да. Выбирают 110000 анкет, из них по тем или иным причинам отсеиваются люди. Остаётся 50 - 55 тысяч или даже меньше, потому что виз/гринкарт выделяют 50000 каждый год.


эм, сюжет ведь не об этом? не об отсеивании, а о думах человека остаться, имея "зелёный" свет в USA
я к тому-что, раз принял решение переезжать, выиграл, то чего булки то мять, ехать-не ехать
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