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§ NG.kz
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахская звезда "Инстаграма" Айжан Байзакова поведала своим подписчикам о том, что купила новое жилье. Самое интересное, что она еще совсем не давно устраивала для фолловеров экскурсию по предыдущей новой квартире, где только закончился ремонт, а тут поведала о еще одном внушительном приобретении.
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* maxsaf
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
реклама в региональном издании?

Раз здоровье позволяет - то почему бы и нет?? :lol:
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§ юля елиссева
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.11.19 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
две девахи не поделили папика

В казахстанских реалиях папик это агашка, в деваха у него на содержании - токалка.
Профайл

* maxsaf
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
В казахстанских реалиях папик это агашка, в деваха у него на содержании - токалка.

Я прошу прощения, забывать стал казахский язык ))
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