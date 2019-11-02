Добринцофф Re: Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6780

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 10:35 Конечно надо запретить,а то расслабились совсем ,лежат себе на диване с смартфоном и оплачивают все налоги ,пенсионные,ОСМС и.т.д.,да ещё и без комиссии.

Надо немедленно запретить,всех выстроить в очередь в Народный банк,что бы бумажек побольше и комиссии больше чем сами платежи.





Цитата:



"Все эти решения мы будем предоставлять предпринимателям бесплатно", – отметил Михаил Ломтадзе.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36620?1572668865 Он добавил, что Kaspi планирует реализовать пилотный проект совместно с Министерством финансов: за счёт собственных средств создать современные технологические решения, которые включают, в том числе, объединение POS-терминалов и контрольно-кассовых машин."Все эти решения мы будем предоставлять предпринимателям бесплатно", – отметил Михаил Ломтадзе.Источник:

Надеюсь сделают,я обращался неделю назад в Каспий по поводу установки pos терминала,сказали не ставят.Ждёмс