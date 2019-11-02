/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо скажется на экономике		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо скажется на экономике
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.11.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня платежи по Kaspi Gold – это очень популярный механизм. С точки зрения закона о платёжных системах он соответствует требованиям, но с точки зрения Налогового кодекса и фискализации не совсем соответствует, – сообщил вице-министр
Читать новость

* maxsaf
Re: Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстан сейчас по этому показателю является одной из самых развитых стран по динамике развития

Мозг можно сломать, кто им тексты пишет?
Тоже самое что "КЗ на первом месте по силе желания попасть в тридцатку". :lol:
Профайл

§ Добринцофф
Re: Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6780
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.11.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно надо запретить,а то расслабились совсем ,лежат себе на диване с смартфоном и оплачивают все налоги ,пенсионные,ОСМС и.т.д.,да ещё и без комиссии.
Надо немедленно запретить,всех выстроить в очередь в Народный банк,что бы бумажек побольше и комиссии больше чем сами платежи.


Цитата:
Он добавил, что Kaspi планирует реализовать пилотный проект совместно с Министерством финансов: за счёт собственных средств создать современные технологические решения, которые включают, в том числе, объединение POS-терминалов и контрольно-кассовых машин.

"Все эти решения мы будем предоставлять предпринимателям бесплатно", – отметил Михаил Ломтадзе.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36620?1572668865

Надеюсь сделают,я обращался неделю назад в Каспий по поводу установки pos терминала,сказали не ставят.Ждёмс
Профайл

§ юля елиссева
Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо скажется на экономике
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.11.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Батоно Ломтадзе давно пора дать казахстанское гражданство и назначить министром финансов. Этот человек воистину финансовый гений!
Профайл

* Тот самый
Re: Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Закрыть! Запретить! Убрать! Всё удобное и выгодное, с чем не может конкурировать их Халык.

И так уже запретили небольшим банкам начислять % на остаток на картах. А как удобно было на Каспи: 10 или 12% годовых, полежали деньги месяц на карте и на тебе +1%. Но Халык так не умеет и без того держится на плаву только за счёт бюджетников, студентов и пенсионеров, которым не дают выбирать банк.
Профайл

* Тот самый
Re: Минфин: Мы думали закрыть платежи Kaspi Gold, но это плохо...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 213
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
да ещё и без комиссии


Так ладно без комиссии, они же ещё и бонус в 1% платят за это! Ну как с такими конкурировать? Пусть как Казком и другие банки: каждая транзакция по 100 тенге комиссии. Недоплатил 12 тенге налога, ну доплачивай 12 тенге и 100 комиссии. Ещё и пеня 3 тенге? Ну также 3 тенге и 100 комиссии к ним же.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 144
Пользователей: 2
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх