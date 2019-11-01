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§ NG.kz
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахская звезда "Инстаграма" Айжан Байзакова поведала своим подписчикам о том, что купила новое жилье. Самое интересное, что она еще совсем не давно устраивала для фолловеров экскурсию по предыдущей новой квартире, где только закончился ремонт, а тут поведала о еще одном внушительном приобретении.
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§ 3DO
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1950
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 01.11.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так и не понял, статья - реклама этой самой ///?

[Исправлено: Iney, 01.11.2019 - 19:23]
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§ Nikola_Esil
Re: Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 01.11.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а я вчера хлеб с молоком купил, но в новостях ничего не написали(((
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§ Змея Подколодная
Re: Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.11.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто это вообще? Звезда Инсты? Как все запущено,однако.
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§ Змея Подколодная
Re: Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.11.19 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а я вчера хлеб с молоком купил,

А в Инсте запостили? Завтра покупать будете-запостите.
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§ Nikola_Esil
Re: Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 01.11.19 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А в Инсте запостили?

Это мое упущение...
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§ Vit
Re: Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8477
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нямка. Моя соседка. Когда курит. Как то сказала заходи сосед. Ну мне ж так незя говорить. Взял и зашёл.)
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§ Сыкымы
Re: Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 01.11.19 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Взял и зашёл.)

В квартиру или глубже? Ты не интригуй - рассказывай давай, уж коли взялся...
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§ Vit
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8477
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Не переживай. Не твой сосед я.
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§ Сыкымы
Re: Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 01.11.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Не твой сосед я.

Радуйся 8-)
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§ Vit
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8477
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой. В смысле не моя соседка,. Нямка как моя соседка. Если че. Сыкымы не врач ты. Вот не что б поправить ищещ бяку. Я рад что ты не мой сосед)
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§ Сыкымы
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1008
Регистрация: 27.02.17
Отправлено: 01.11.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я рад что ты не мой сосед)

Радуйся 8-)
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§ сайлау курманов
Re: Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.11.19 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И нафига я это читаю?
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* maxsaf
Re: Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3886
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 02:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Я так и не понял, статья - реклама этой самой

Имхо, две девахи не поделили папика, одна "умная" заказала статью на другую "умную". Обе очень "умно" потратили деньги :lol:
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§ юля елиссева
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1366
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 02.11.19 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Звезда Инстаграмма!! Катаюсь под столом от хохота. Кто заказал сию рекламу? Эта самая звезда, сайт Нур, или администрация инсты?
Или это агашка, чьей токалкой сия звезда является, рекламу заказал? Но, если эта токалка звезда, то на кой ей реклама в региональном издании?

[Исправлено: юля елиссева, 02.11.2019 - 10:35]
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