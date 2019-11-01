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§ NG.kz
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37135
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Результаты работ по озеленению городских улиц продемонстрировали журналистам по инициативе акимата Костаная. Весной высадили 7 000 саженцев. Приняли эти посадки только осенью, когда убедились в том, что они в массе прижились.
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§ electro
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 01.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я считаю, что эта новость должна была состояться лет эдак 15-20 назад............
потому что... ну и далее по тексту
8-)
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§ Серый волк
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
Серый волк


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Сообщений: 10821
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.11.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro: Я считаю, что эта новость должна была состояться лет эдак 15-20 назад............ потому что... ну и далее по тексту
:lol: :lol: :lol:
Этой новости вообще не должно было состояться в цивилизованном обществе, где ландшафтами и посадками деревьев занимаются профессионалы своего дела.
Специализированные организации проектирующие зелёное убранство улиц и знающие как это делать.
А не подрядчики втыкающие палки над которыми вдруг теперь спустя много лет бардака и бездарной работы появился надсмотрщик.
Это ремонт дороги нужно принимать и оплачивать из замороженных сумм со счёта частями во время гарантии.
А ландшафтными работами должны заниматься специально обученные люди в специализированных организациях, под руководством ботаников. :lol:

Результаты в городах, где это правильно делают разительно отличаются. С улиц уходить не хочется и постоянно люди останавливаются, чтоб снять на фото себя и виды, удивительные живые, сделанные руками профи, которые превращают улицы в ботанические экскурсии.
Это дешевле в итоге получается для города, чем с методичностью болвана каждый год втыкать и выдергивать.
Но смотря кому. На посадках каждый год отмывается больше. И откаты можно получать только с контроры которая пришла сделать тяп-ляп.
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§ abaika95
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
abaika95


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Сообщений: 1367
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Этой новости вообще не должно было состояться в цивилизованном обществе//


Даа как у вас Серый в подМосковной Дубне когда забор на набережной склеили соплями)или у вас не цивилизация?) Или цивилизация должна быть именно такая как у вас?) Ну тогда у нас все в порядке чтож вы нервничаете)
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§ yudjin
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6180
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.11.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что стали сажать деревья, якобы тысячами, это хорошо. То, что они стали еще и приживаться, вообще из разряда фантастики. О 100-процентности я бы себе не льстил на месте этих озеленителей.
А что это стоило всем кустанайцам? Сколько бабла освоили на трижды высаженных саженцах по Герцена и другим улицам?
Только постоянная критика неравнодушных и болеющих кустанайцев возымела действие. Ведь как известно умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих.
Но не всё так радужно...
Закончу подборку снимков этого года по уходно-варварским работам и продемонстрирую чего получилось от "умного" кронирования.
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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10821
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 00:17
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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10821
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 00:27
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10821
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 01:34
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10821
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 01:43
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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10821
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 02:00
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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10821
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 02:14
Комментарий проходит проверку.
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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10821
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 02:28
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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10821
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 02:34
Комментарий проходит проверку.
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§ сайлау курманов
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.11.19 - 03:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном несколько лет назад по улице 50 лет октября высадили около трехсот сосен , да забыли летом полить. Деньги на ветер выкинули
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* maxsaf
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 03:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Деньги на ветер выкинули

Самое время снова вспомнить Сталина ))
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