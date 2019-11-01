Цитата: electro: Я считаю, что эта новость должна была состояться лет эдак 15-20 назад............ потому что... ну и далее по тексту

Этой новости вообще не должно было состояться в цивилизованном обществе, где ландшафтами и посадками деревьев занимаются профессионалы своего дела.

Специализированные организации проектирующие зелёное убранство улиц и знающие как это делать.

А не подрядчики втыкающие палки над которыми вдруг теперь спустя много лет бардака и бездарной работы появился надсмотрщик.

Это ремонт дороги нужно принимать и оплачивать из замороженных сумм со счёта частями во время гарантии.

А ландшафтными работами должны заниматься специально обученные люди в специализированных организациях, под руководством ботаников.



Результаты в городах, где это правильно делают разительно отличаются. С улиц уходить не хочется и постоянно люди останавливаются, чтоб снять на фото себя и виды, удивительные живые, сделанные руками профи, которые превращают улицы в ботанические экскурсии.

Это дешевле в итоге получается для города, чем с методичностью болвана каждый год втыкать и выдергивать.

Но смотря кому. На посадках каждый год отмывается больше. И откаты можно получать только с контроры которая пришла сделать тяп-ляп.