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§ NG.kz
Родители против новой системы оценок в школах: что ответили в Минобразования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37135
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова ответила на многочисленные обращения родителей, которые жалуются систему оценок в школах и просят отменить ее.
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§ Butch
Re: Родители против новой системы оценок в школах: что ответили...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.11.19 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
СОР – это ранее использованные тематические контрольные работы. СОЧ – контрольные работы за четверть.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36611

То есть принципиальным делом было изменить название без изменения сути. Ну что ж это вполне в нашем духе.
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§ olegggon
Re: Родители против новой системы оценок в школах: что ответили...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1037
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 01.11.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достали уже эти реформы в образовании. Только к одному привыкли, так уже и это не нравится, снова изменения.
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§ Сабыр
Re: Родители против новой системы оценок в школах: что ответили...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 259
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята,вы перевод каз на латинский алфавит уже который раз переделываете?? Ну не лезьте вы в старую добрую советскую систему образования! Ну пожалуйста! Ведь она,эта система,столько учёных и писателей взростила! Пожалейте вы детей!
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§ Змея Подколодная
Re: Родители против новой системы оценок в школах: что ответили...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 769
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.11.19 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Достали уже эти реформы в образовании.

Это не реформы, это -деформация. Искалечили всю систему. Возьмите каркас советской системы образования, с поправками на наши реалии. И будем вам самое лучшее в мире образование.
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§ elektron
Родители против новой системы оценок в школах: что ответили в Минобразования
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3840
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Это не реформы, это -деформация. Искалечили всю систему. Возьмите каркас советской системы образования, с поправками на наши реалии. И будем вам самое лучшее в мире образование.

Золотые слова. Вот ещё услышал бы кто, там... Куда не достучаться.
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§ Tenkisch
Re: Родители против новой системы оценок в школах: что ответили...
Tenkisch


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 01.11.19 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жаль что нет статьи за вредительство. имея её возможно меньше было бы таких извращений, ведущих к потере и деградации молодёжи. При Сталине таких горе экспериментаторов расстреливали, и правильно делали, во поэтому и была самая лучшая система образования в МИРЕ! старались в министерстве образования ЛЕЙСТВИТЕЛЬНО сделать что то полезное. А сейчас за бабки пишут учебники совершенно непригодные для обучения.
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§ сайлау курманов
Re: Родители против новой системы оценок в школах: что ответили...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.11.19 - 03:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ни день, то кто нибудь вспоминает Сталина. Как его не хватает
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