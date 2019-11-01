Tenkisch Re: Родители против новой системы оценок в школах: что ответили... #6





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 09.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 20:36 Очень жаль что нет статьи за вредительство. имея её возможно меньше было бы таких извращений, ведущих к потере и деградации молодёжи. При Сталине таких горе экспериментаторов расстреливали, и правильно делали, во поэтому и была самая лучшая система образования в МИРЕ! старались в министерстве образования ЛЕЙСТВИТЕЛЬНО сделать что то полезное. А сейчас за бабки пишут учебники совершенно непригодные для обучения.