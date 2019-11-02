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§ NG.kz
Вопрос строительства канализационных очистных сооружений принципиально решен для Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37135
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.11.19 - 03:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поручению премьер-министра для 53 городов, в том числе Костаная, АО «КазЦентр ЖКХ» готовит ТЭО проекта таких сооружений. Информацию об этом обсудили на 13-м заседании Тобол-Торгайского бассейнового совета.
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* maxsaf
Re: Вопрос строительства канализационных очистных сооружений...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 03:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то. Очень важная тема. Столько вопросов накопилось. Приглашаю всех принять активное участие в обсуждении. :-)
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§ сайлау курманов
Re: Вопрос строительства канализационных очистных сооружений...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3232
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.11.19 - 03:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорят рыба водится в этих накопителях, даже как то приходилось чистить вонючую рыбу, что пришлось выкинуть когда узнал откуда вестимо
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