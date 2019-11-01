|Сейчас тему ЛГБТ открыто пропагандируют. Это модным становится. Совершил "камин аут" - хайпанул. А молодежь хочет быть в тренде.Вот если бы за это всех в Кащенко закрывали- был бы совершенно другой коленкор. Всех вылечить нужно. " Резать к чертовой матери" (с) ))))
Цитата:
как гендерное неравенство
Что случилось? Гендерное неравенство-это чисто мусульманский подход. )
Цитата:
проблемы семьи
Институт семьи угробили на корню, кнечно теперь проблемы. Для начала верните в старшие классы такой предмет, как "Этика и психология семейной жизни".
Цитата:
толерантность к коррупции
Как платить начнут на нулевую терпимость граждан,так ситуация будет подконтрольна. Коррупции- бой!