abaika95 Re: Казахстанский фильм об эмиграции покажут на престижном... #1





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 15:34 Цитата-//Картина поднимает такие вопросы, как гендерное неравенство, толерантность к коррупции, проблемы семьи, религии и отношение казахстанского общества к представителям ЛГБТ.//



//Также затрагивается тема ЛГБТ, но это не главное. Главное – почему люди эмигрируют из современного Казахстана//





Тема ЛГБТ не главная но основная?) одно не пойму почему сейчас на постсоветском пространстве разыгрываться протестная и эмигрантская карта на кхм нетрадиционщиках сексуального плана?) "В Чечне мучают Геев!" Все все либеральные газеты пестрят заголовками о тоталитаризме и авторитаризме в кавказской республике ( какие геи в Чечне????) "В России плохо относятся к гомсекам!" и все газеты поднимают вой какая Россия Мордор ) у нас сейчас все "митингуты" срочно стали за права геев и лесбиянок) либо себя защищают либо я непойму что это за чума такая?) Вот фильм про эмиграцию и опять тема ЛГБТ поднимается) к чему?