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§ NG.kz
Нет подхода к остановке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37134
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.10.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, снятое на остановке "Храм" возле ТД "Березка", в редакцию "НГ" прислала подписчица @_ekaterina.kost_.
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§ drakon
Re: Нет подхода к остановке
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.10.19 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Екатерина, к 2050 году, наведут
порядок. Будете жить, как в Вене... :lol: :lol:
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§ seroff
Re: Нет подхода к остановке
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 01.11.19 - 06:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Екатерина наверно приезжая,там не было тратуаров со времён постройки м-ов,а это около 20 лет.
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§ dandiv
Нет подхода к остановке
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 827
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 01.11.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Екатерина Вы глину то в глаза видели? Если хотите посмотреть, то пожалуйте на улицу Шипина (от Каирбекова до Абая, от Абая до Касымканова, от Алтынсарина до Баймагамбетова).

[Исправлено: dandiv, 02.11.2019 - 00:04]
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