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abaika95: ээхх пойду суши доедать) Похрумти!
Трудно когда в чужом городе обсуждают неизвестные улицы и маршруты которые не найти в папках акимата и интернетах!
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kbkz1980: И на автобусах талон не компостировала. Десятка ходила и сечас продолжае там от Берёзки 2 остановки до центра 7 ка тоже ходит Моё вам гранд мерси. Честно!
Цитата:
kbkz1980: А твои 33 и 33а видимо во времена более древнии. Совершенно верно. Это стародавние
Десятка была чуть не основным в этом районе и очень частым автобусом в ту сторону из центра.
Семёра на кирпичку намного реже с двойкой.
А 33 только настоящие вспомнят. (я его для теста привел, приехавшие недопрут)
Выходит господин выше лгал про единственного пассажира в день?
Раз автобусы ходят, садики работают, люди ещё живут в куче этих домов среди руин тротуаров? Ай-яй-яй!
Наверное гражданин совравший (как один аким) позёр-воришка из ЖКХ (организации Живите Как Хотите)?