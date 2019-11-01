Цитата: kbkz1980: Серый,вам время не жалко на свой заезженный граммофон про акимат? Вы сильно переоцениваете мои две минуты, затраченные на дальнее окно монитора в родной город.

щЕЛкнул, посмотрел,

Я город знаю, набираю быстро, в методички лезть не нужно сверять курс и копипастить. Так что не беспокойтесь!

Цитата: kbkz1980: Абайкину нудите Я это вообще не трогаю, и смысла спорить не вижу, ибо его нет вообще, функция не имеет смысла, если посмотреть он сам своим цитированием, кривым и враньём всех задирает! Просто у него оклад ///

Иногда смешно получается, аватарку ему правильно в отделе выбрали наконец.

Так что не беспокойтесь ваш платный собеседнег параллелен, как чужие для него улицы.

Если в подошвах не застревает.



[Исправлено: Iney, 01.11.2019 - 23:06]