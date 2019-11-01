Серый волк Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут... #10





(Пользователи) Сообщений: 10832

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 02:14 Но есть и отличия хорошо заметные в других местах.

«Ландшафтная архитектура как отдельная наука в современном ее понимании существует в Европе примерно 30—40 лет

— Анна Адасинская, ландшафтный архитектор бюро МОХ, Санкт-Петербург/Берлин. — Для России это были не самые простые годы. Отсюда и разница.

Нет ничего удивительного в том, что на данный момент у нас фактически отсутствует ландшафтная архитектура в европейском понимании.



Нет образования, профессоров, ландшафтных бюро, строительных фирм, нет современных технологий и материалов, нет производителей достойного игрового оборудования и мебели, не развит рынок посадочного материала и т.д. Я не говорю, что их нет вообще...





Ну и самое печальное, что наша ландшафтная архитектура — это декорирование пространства. А на Западе — способ решить определенные экологические, социальные, функциональные и в самую последнюю очередь — дизайнерские задачи.



В России это упаковка, на Западе — сложный прибор в упаковке.



Интересно, что многие российские коллеги приезжают на Запад, видят упаковку и думают, что вот в ней и есть суть.

То есть прибор они даже и не замечают — не приучены».



О чём можно говорит при виде убожественной безумной набережной в Костанае или при виде созданного специально пустыря акимата я вообще не представляю.

Наверное только об одичании. На Гашека абсолютная бездарность. Это мгновенно бросается в глаза после Европы.

В общем то всё раскладывается по полочкам понимания, если знать, что это в первую очередь служило для распила бюджета, и перед нами имитации пространств.