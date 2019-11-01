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(Пользователи)
Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
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|Отправлено: 02.11.19 - 01:34
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|Цитата:
yudjin:
Закончу подборку снимков этого года по уходно-варварским работам и продемонстрирую чего получилось от "умного" кронирования.
Этим вандалам место только в тюрьме, с клетчатым видом на кусочек неба.
Любые снимки, где бы они не были сделаны в городе, тротуары, столбы, остановки, это следы их преступлений.
Деревья обвандаленные деревья особо колоритно выглядят.
Делайте!
Что можно сделать в условиях цивилизованной не ворующей системы это совсем другой вопрос.
Это огромное богатство возможностей и вариантов оформления.
Городские пространства созданные лучшими дизайн ателье всё больше завоёвывают Европу и как оказалось вместо затрат приносят колоссальные доходы.
Массовые пространства начинают посещать люди, они в них находятся. Человеку нравится приятное, душевное.
Среди городских пространств размещаются коворкинги, кафе, центры досуга, велопрокаты, пространства для модных квестов, и притягиваются массы видов развлечений. Настолько что эти пространства оформленные дизайнерскими компаниями наполняются массами людей, которые предпочитают в них проводить время,
Потому, что это круто, это интересно, это намного интереснее чем дома.
Фото полных преобразившихся улиц Барселоны, итальянских городов, не только Рима, Вены, Штутгарта, Мальмё, и стремительно преображающейся Москвы, в которой перестроено и создано за два года более 70 парков и скверов и которая все больше напоминает европейский город!
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