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§ NG.kz
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37145
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Результаты работ по озеленению городских улиц продемонстрировали журналистам по инициативе акимата Костаная. Весной высадили 7 000 саженцев. Приняли эти посадки только осенью, когда убедились в том, что они в массе прижились.
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§ electro
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 01.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я считаю, что эта новость должна была состояться лет эдак 15-20 назад............
потому что... ну и далее по тексту
8-)
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§ Серый волк
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.11.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro: Я считаю, что эта новость должна была состояться лет эдак 15-20 назад............ потому что... ну и далее по тексту
:lol: :lol: :lol:
Этой новости вообще не должно было состояться в цивилизованном обществе, где ландшафтами и посадками деревьев занимаются профессионалы своего дела.
Специализированные организации проектирующие зелёное убранство улиц и знающие как это делать.
А не подрядчики втыкающие палки над которыми вдруг теперь спустя много лет бардака и бездарной работы появился надсмотрщик.
Это ремонт дороги нужно принимать и оплачивать из замороженных сумм со счёта частями во время гарантии.
А ландшафтными работами должны заниматься специально обученные люди в специализированных организациях, под руководством ботаников. :lol:

Результаты в городах, где это правильно делают разительно отличаются. С улиц уходить не хочется и постоянно люди останавливаются, чтоб снять на фото себя и виды, удивительные живые, сделанные руками профи, которые превращают улицы в ботанические экскурсии.
Это дешевле в итоге получается для города, чем с методичностью болвана каждый год втыкать и выдергивать.
Но смотря кому. На посадках каждый год отмывается больше. И откаты можно получать только с контроры которая пришла сделать тяп-ляп.
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§ abaika95
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
abaika95


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Сообщений: 1378
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Этой новости вообще не должно было состояться в цивилизованном обществе//


Даа как у вас Серый в подМосковной Дубне когда забор на набережной склеили соплями)или у вас не цивилизация?) Или цивилизация должна быть именно такая как у вас?) Ну тогда у нас все в порядке чтож вы нервничаете)
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§ yudjin
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6184
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.11.19 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что стали сажать деревья, якобы тысячами, это хорошо. То, что они стали еще и приживаться, вообще из разряда фантастики. О 100-процентности я бы себе не льстил на месте этих озеленителей.
А что это стоило всем кустанайцам? Сколько бабла освоили на трижды высаженных саженцах по Герцена и другим улицам?
Только постоянная критика неравнодушных и болеющих кустанайцев возымела действие. Ведь как известно умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих.
Но не всё так радужно...
Закончу подборку снимков этого года по уходно-варварским работам и продемонстрирую чего получилось от "умного" кронирования.
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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


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Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Даа как у вас Серый в подМосковной Дубне когда забор на набережной склеили соплями)

Тебе лжец простынякин бомбивший за акимат случаем не знаком? Который врал про замерзающих в Кушмуруне бабушек- вдов ветеранов, что сами виноваты, когда акимчики уголь украли в посёлке? :lol:

Специльно для этого платного представителя находили же.
Не забор.
А лепное декоративное ограждение еще прошлого века на набережной,
Не склеили соплями, а подгоняли при ремонте вновь изготовленный пролёт.
Как подогнать до миллиметра то, что изготовлено на замену лепнины сделанной в прошлом веке?
Про это дебильчикам не только глава округа сказал, еще в сентябре, но ещё раньше него куча горожан.
Работы там ведутся и подгонять еще много будут и может ошибаться и переделывать на участке судя по их сайту и закончатсч в 2020г летом.
:lol: :lol: :lol:
В общем сплошные пуки в лужу у тебя, как у простынякина.
:lol:
И ещё маааленькое замечание.
Если что я в Москве. :lol: :lol:
В Дубну езжу если что часто.

Москва немного больше, вашему пукающему в лужу отделу просто проще будет искать если что.
Москва большая!
:lol:
Больших творческих узбеков в вашем нелёгком ковырятельном труде по мусоркам в интернете!
:lol:
Не забывайте новости, погоду в дубне публикуйте.
:lol:
Если насяльнег спросит, делайте рожу кирпичОм и говорите так НУНО!
:lol:

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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 00:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если таки большие затруднения в вашей цифровизации,
то вот в предыщущий визит в Дубну.
Обычный городской двор.
Газон какой-то на позднюю осень подстрижен,
Дождь как всегда осенний
Освещение в каждом дворе зачем акимам непонятно.
И опоры освещения совмещены с зарядными станциями, где можно подзаряжать электромбили

Или шпиёнам акунаматата ноутбуки цифровизации!
:lol:
Только вас маловероятно что пустят, а то не вернётесь в свои руины улиц акиматии.
:lol:
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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Закончу подборку снимков этого года по уходно-варварским работам и продемонстрирую чего получилось от "умного" кронирования.

Этим вандалам место только в тюрьме, с клетчатым видом на кусочек неба.
Любые снимки, где бы они не были сделаны в городе, тротуары, столбы, остановки, это следы их преступлений.
Деревья обвандаленные деревья особо колоритно выглядят.
Делайте!

:lol:

Что можно сделать в условиях цивилизованной не ворующей системы это совсем другой вопрос.
Это огромное богатство возможностей и вариантов оформления.
Городские пространства созданные лучшими дизайн ателье всё больше завоёвывают Европу и как оказалось вместо затрат приносят колоссальные доходы.
Массовые пространства начинают посещать люди, они в них находятся. Человеку нравится приятное, душевное.
Среди городских пространств размещаются коворкинги, кафе, центры досуга, велопрокаты, пространства для модных квестов, и притягиваются массы видов развлечений. Настолько что эти пространства оформленные дизайнерскими компаниями наполняются массами людей, которые предпочитают в них проводить время,
Потому, что это круто, это интересно, это намного интереснее чем дома.
Фото полных преобразившихся улиц Барселоны, итальянских городов, не только Рима, Вены, Штутгарта, Мальмё, и стремительно преображающейся Москвы, в которой перестроено и создано за два года более 70 парков и скверов и которая все больше напоминает европейский город!

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§ Серый волк
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Европейские города традиционно занимают высокие строчки в рейтингах качества жизни и экологичности.
Там есть хорошо заметная потребность в пространствах зелёных.
При этом интеграция зеленых принципов реализуется на самых разных этапах — от утверждения планов и стратегий городского развития до ежедневного управления на уровне муниципалитетов и поддержки экологических инициатив жителей.
Основная цель всех технологических и управленческих новшеств — превратить растущие города в удобные для жизни пространства, не разрушающие, не пустыри у акимата и безумные набережные, а живые экосистемы и городские пространства для горожан.
При этом многие городские решения, которые реализуются в странах ЕС, могут быть полезны и для России и для Казахстана.
Примеры для подражания не раз находили и в Хельсинки, Копенгагене, Берлине, Париже и других европейских городах.

Сама концепция «экологически-дружественного» или «устойчивого» города менялась на протяжении времени. Города с покрытыми пылью стенами и загрязненным воздухом, начали менять с вывода предприятий из центров городов, развития систем общественного транспорта, введения ограничений для ТЭЦ, признания важности и сохранения зеленых зон, поощрения переработки отходов.

Сейчас эко политика сильно изменилась — это и их перепланировка с тем, чтобы сделать урбанизированные пространства более удобными и чистыми, и дальнейшие ограничения для автомобилистов, и озеленение крыш и стен зданий — с целью очистки воздуха и борьбы с летней жарой и пылью.
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§ Серый волк
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 02:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ключевой фактор экологически-устойчивого управления современным городом — это системность.
Власти цивилизованного г. должны принимать во внимание все экон. и соц. процессы, комплексно управляя присутствующими в городе экосистемами, а также включать эко составляющую во все планы городского развития.
И в отделе городского развития администрации Копенгагена, и в отделе городского планирования Хельсинки, и в экологическом департаменте правительства земли Берлин. Независимо приходили к этому. Многие европейские города уже интегрируют элементы зеленой политики в планы будущего развития. Так, схемы развития новых районов Копенгагена и Хельсинки напоминает «руку» — предполагается, что на месте «пальцев» будет развернуто новое строительство (жилых или деловых кварталов), в то время как «между пальцами» останется место для зеленых зон, которые будут служить своего рода экологическими буферами.
Самое удивительное, что если посмотреть на Москву, там задолго до этого были оставлены огромные массивы леса в черте города, и передвигаясь по Москве внутри города на экологически чистом велосипеде от Лосиного острова в Сокольники, далее через ВДНХ в Ботанический сад, потом в лес ТСХА и через него далее, минуя Академические пруды на велодорожки в парк Покровское-Стрешнево. А оттуда к берегу и в Серебряный бор.
Целый день катая внутри Москвы, но почти не видеть улиц, более 60% пути пройдет по лесу и густым тенистым паркам и лесопаркам! А у Кремля вообще сейчас лес растёт в Зарядье
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§ Серый волк
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 02:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но есть и отличия хорошо заметные в других местах.
«Ландшафтная архитектура как отдельная наука в современном ее понимании существует в Европе примерно 30—40 лет
— Анна Адасинская, ландшафтный архитектор бюро МОХ, Санкт-Петербург/Берлин. — Для России это были не самые простые годы. Отсюда и разница.
Нет ничего удивительного в том, что на данный момент у нас фактически отсутствует ландшафтная архитектура в европейском понимании.

Нет образования, профессоров, ландшафтных бюро, строительных фирм, нет современных технологий и материалов, нет производителей достойного игрового оборудования и мебели, не развит рынок посадочного материала и т.д. Я не говорю, что их нет вообще...


Ну и самое печальное, что наша ландшафтная архитектура — это декорирование пространства. А на Западе — способ решить определенные экологические, социальные, функциональные и в самую последнюю очередь — дизайнерские задачи.

В России это упаковка, на Западе — сложный прибор в упаковке.

Интересно, что многие российские коллеги приезжают на Запад, видят упаковку и думают, что вот в ней и есть суть.
То есть прибор они даже и не замечают — не приучены».

О чём можно говорит при виде убожественной безумной набережной в Костанае или при виде созданного специально пустыря акимата я вообще не представляю.
Наверное только об одичании. На Гашека абсолютная бездарность. Это мгновенно бросается в глаза после Европы.
В общем то всё раскладывается по полочкам понимания, если знать, что это в первую очередь служило для распила бюджета, и перед нами имитации пространств.
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§ Серый волк
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для более глубоких исследователей у меня есть весьма интересная концепция развития Штутгарта 2012 года.
https://www.stadtklima-stuttgart.de/stadtklima_filestorage/download/kliks/KLIMAKS-2012.pdf
Это феноменальный документ европейского города.
Как раз вызревшая ещё практически автономно.
В то время как сейчас в глобализированном пространстве такие концепции предельно похожи. Все города приходят к ним уже не путём изучения как науки, а путем изучения и копирования опыта.


Что можно сделать в наших условиях???

Можно поставить ультиматум этим господам у кормушки.
Либо вы принмаете горожан, либо вас уносят отсюда принявшие концепцию сверху.
Без разницы будут мертвые души депутатов тянуть руки или нет.

Нужно начинать с простого и на выделенные государством деньги требовать созидания.

Одна представленая в интернете программа и её хорошая раскрутка способна изменить.

Как пример, что происходило на некоторых улицах Москвы в плане зелени этим летом.
https://mostrek.ru/landshaftnyj-dizajn-v-moskve/
Это практически инициатива от интернета и групп.
Серьёзные дизайн-ателье с многомиллионными бюджетами проектов работали отдельно с более крупными объектами.

Не важно, что фонды будут на порядок ниже, что нет групп, нет ателье и биологов по пальцам посчитать.
Пусть даже школьники на компах создают на макетах улиц свои предложения.
Хорошо бы кто макеты выложил в сеть.
Пусть с ними студенты соревнуются, пусть биологи и челябинск.

Так можно родить и нормальное пространство в центральном сквере и прочие места и улицы превращать в цивилизованные.
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§ Серый волк
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10832
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.11.19 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного фото в тему.
за работой с зеленью


Когда цветы для города доставляют удовольствие ещё в виде рассады :-)


Уберите мысленно с этого старого здания зелень...
Правда оно станет унылым?
:lol:


Зелёные стены зданий, зелёные крыши, зелёные пространства...


Если города Северной Европы в основном делают упор на защиту от штормов и наводнений, то для городов Центральной и Южной Европы основной проблемой становится летняя жара, а также качество воздуха.

Климатический план для Штутгарта предлагает ряд мер для улучшения состояния воздуха в городе — в частности, предписывается не застраивать вентиляционные коридоры, позволяющие свежему воздуху с окружающих город холмов продувать город.
Городские власти также поддерживают появление «зеленых» крыш и стен (путем введения требований к новому строительству и субсидий для застройщиков и собственников зданий) — сейчас город считается одним из лидеров ЕС в области числа «зеленых» крыш
(более 60% территории города и крыш зданий покрыто зелеными насаждениями).
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§ сайлау курманов
Re: Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3236
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.11.19 - 03:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном несколько лет назад по улице 50 лет октября высадили около трехсот сосен , да забыли летом полить. Деньги на ветер выкинули
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* maxsaf
Работы по посадке деревьев и кустарников в Костанае будут приниматься только после оценки приживаемости
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3923
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.11.19 - 03:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Деньги на ветер выкинули

Самое время снова вспомнить Сталина ))
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