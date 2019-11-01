NG.kz Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:10 Казахская звезда "Инстаграма" Айжан Байзакова поведала своим подписчикам о том, что купила новое жилье. Самое интересное, что она еще совсем не давно устраивала для фолловеров экскурсию по предыдущей новой квартире, где только закончился ремонт, а тут поведала о еще одном внушительном приобретении.

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