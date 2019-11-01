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≡ "Прятался в шкафу" - подозреваемого в мошенничестве задержали полицейские Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Прятался в шкафу" - подозреваемого в мошенничестве задержали полицейские Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37134
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24-летний молодой человек промышлял тем, что, садясь в такси, входил с водителем в доверительные отношения, занимал у них небольшие суммы и скрывался. 5 водителей, занимавшихся частным извозом, подали заявление в полицию.
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§ сайлау курманов
Re: "Прятался в шкафу" - подозреваемого в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3226
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.11.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как быть с теми кто у продавцов берет под запись и годами не заходит в этот магазин. Тоже мошенники, скажете не давайте, но из года в год продолжается одно и тоже
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§ директор пляжа
Re: "Прятался в шкафу" - подозреваемого в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 298
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 01.11.19 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а как зовут этого молодого человека можно указать?) или это очередная тайна покрытая мраком и таксистами)
Откройте карты, уважаемая редакция!
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§ лимон
Re: "Прятался в шкафу" - подозреваемого в...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1126
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 01.11.19 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
а как зовут этого молодого человека можно указать?


Б̶е̶н̶д̶е̶р̶-̶З̶а̶д̶у̶н̶а̶й̶с̶к̶и̶й Бендер-Кустанайский
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§ 3DO
Re: "Прятался в шкафу" - подозреваемого в...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1950
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 01.11.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что за таксисты такие альтруисты, первому встречному ноунэйму баблишком помогают? Сколько пользовался услугами таксистов, процентов 90 - конченные жлобы, лишнюю сотку не скинут, хотя там пути-то на 10-15 минут в час-пик
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