сайлау курманов Re: "Прятался в шкафу" - подозреваемого в... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3226

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:06 А как быть с теми кто у продавцов берет под запись и годами не заходит в этот магазин. Тоже мошенники, скажете не давайте, но из года в год продолжается одно и тоже