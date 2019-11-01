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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8476
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Куда на мылилась? В смысле вы куда собрались. Солнце.?)
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10809
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.11.19 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
на толкучке их поменяла талоны с хоз.мылом нужнее Брусок 200гр на полгода выдают :-P


Можно акимат хвалить вместе а абайкой! абайка если не жадный за щекой вынесет как хомяк, корм, которым его кормят, может поделится и горшочек с вашими цветами удобрит если нуно.
:lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4273
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Какая стиралка??? Тазик набираем и стираем,потом сами в этой воде моемся,а после кот с хомяком :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8476
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Куда летим?
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8476
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотки будут?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3879
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ветка новостей там думаю это было лишком

Это была новость про мяско ))
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.11.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Тазик набираем и стираем,потом сами в этой воде моемся,а после кот с хомяком

Могла бы мне и не говорить. Мне каждый день,
об этом рассказывают... :lol: :oops:
В КОстанай звоню каждый день... :lol: :oops: :-P
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8476
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полагаю что с недельку можно теперь и расслабиться.)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8476
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То улетаем, то неулетаем.
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4273
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ой и не говори,жись ужасна
Буду немца искать
Чёб от сюда сье уехать :lol:
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8476
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейс отменили? Хоть бы отменили))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8476
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой. В смысле в хорошом смысле
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4273
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера Скорпионс в Екатеринбурге коцерт давал,видео прислали-класс.
А к нам даже Боря Моисеев нос не кажет :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4273
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Серый,вам время не жалко на свой заезженный граммофон про акимат? Простыня был,вам знатно по носу счёлкал. Теперь Абайкину нудите Жись проходит,а вы на том же автопилоте.
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§ 3DO
Флуд и оффтопик (часть 4)
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1950
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 01.11.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "видео прислали-класс"
Видео прям профессионально снятое, со всех ракурсов организаторами? Или похабщина снятая в толпе посетителей на смартик?
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