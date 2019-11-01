abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #5258





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Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 21:00 Цитата-//Ну вот пример. Обидно?//





Есть логичное обьяснение это ветка новостей там думаю это было лишком)) шел разгоряченный спор) а во флуде,лично я приветствую, очень интересно узнать о ценах на разные продукты,качество товара,ассортимент)