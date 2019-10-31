Цитата: abaika95:

вот и с домом ребенка вы суть уловили а я картинку

Картинку Вы уловили после хорошей работы Сергея Петренко и статьи в "ХД", после чего у многих тогда на место всё встало. Мой лишь комментарий был тогда такой: есть ли в этом государстве хоть одна сфера, где всё нормально?! И всё - больше я ничего не написал. Если такие вбросы и ложная информация по детскому дому была - ну явно, в этой сфере не всё нормально. Кого-либо я не обвинял. Лишь шокировался тогда самому материалу. Так что не надо утрировать



Я, кстати, тоже этой темой после тех первых негативных публикаций занялся. И плотно также пообщался с Управлением здравоохранения области, получил все необходимые и запрошенные документы и, думаю, имею более полную картинку по этому вопросу)))