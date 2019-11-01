Судая по дурацкого дизайна виду, грязно желтые снизу столбы с зеленой каёмкой и попытки покрасить ПОЛОВИНУ СТОЛБА в белое на сколько хватит палки - это кОстанай!

И шедевр оформление остановки, урна цвета флага строго между двух одиноких лавочек и разбитого тротуара это ещё более в стиле местного акимата.

Судя по адресу: "Павлова пересекается с дОСЖанова" это новые жители в этот город взамен тех, кто от этого акимата выехал учиться, жить в более пригодные места, подальше от руин одичания.

Судя по местоположению на фото это дом на Алтынсарина (между Павлова и Дощанова) возведенный, в середине восьмидесятых годов, но его изуродованный фасад выглядит на старую полузаброшенную под снос.



Тротуар не знаю в каком году пострадал от деятельности акимата, но выглядит вполне достойно остановки и недокрашенного столба.



До областного акимата 12 минут пешком через бывший Дворец пионеров.



До местного главного здания КГБ региона, обязанного отлавливать банды коррупционеров - террористов разрушающих жизнь граждан и страну всего только за детский садик зайти.



Судя по затруднению в адресной идентификации жительницы адресные таблички на доме отсутствуют. Цитата: Yorik: этот позёр на фото если действительно ждет автобус - то он там единственный пассажир за весь день.

А что у вас с автобусными маршрутами случилось? При СССР тут массово ходила куча маршрутов по Алтынсарина. (Десятка, 7, 33,(33а летом), другие не все номера помню, но достаточно много людей ездило)



Украли как троллейбусы?

Рядом с ост 2! ДС если не украли, и жилой район!