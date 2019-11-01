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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3878
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сынок смотри какие у нас девчонки. В Канаде таких точно нет

За наших не кастрируют ))))
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4266
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталя,в состоянии пьян как фотрепьян
На форуме лучше не появляться.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3878
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чет не припомню)) может там сопутствующий коммент с вашей стороны был?) типо ловите стейк Нищеброды)))

Ну вот пример. Обидно?
мяско
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3878
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Где фотку скачал?? )))
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8467
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Песня мани, мафик вроде рядом поёт. Не?
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8467
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А вы о чем подумали?)
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8467
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все в открытом доступе. Лиля
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1364
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Ну вот пример. Обидно?//


Есть логичное обьяснение это ветка новостей там думаю это было лишком)) шел разгоряченный спор) а во флуде,лично я приветствую, очень интересно узнать о ценах на разные продукты,качество товара,ассортимент)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17718
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.11.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Сынок смотри какие у нас девчонки


:oops: :lol: :oops: ;-)

[Исправлено: drakon, 01.11.2019 - 21:06]
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8467
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если че. Парень коктель мешает. Драг бестыдник.)
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* kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4266
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша,давай еду в студию))
Мне рейс стыковочный 3 часа ещё ждать
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17718
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.11.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне рейс стыковочный 3 часа ещё ждать

Что, талоны на продукты ещё не получила?... :lol: :oops:
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* Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8467
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.11.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Давай еду. Лиля просит. Че там есть?)
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Ответить Новый топик
Страница 351 из 351«1...349350351
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