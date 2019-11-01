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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выходные в Костанае начались.
А вы смотрю всё бредите Абайкой.
Ну ждите,на чужбине ведь заняться больше нечем,друзей-общения нема :lol:
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§ юля елиссева
Флуд и оффтопик (часть 4)
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1362
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 01.11.19 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Больше похоже, Абайкин обиделся,

Пятница, вечер. Пошел он нервы лечить. Абайка, сильно не напивайся! Без тебя на форуме скучно!
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4261
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 01.11.19 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Без тебя на форуме скучно!

Гоги ушёл.
Теперь председателем фан клуба Абайки будет тётя Юля :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3837
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.11.19 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Гоги ушёл.

обещал в понедельник вернутся. Ждёмс.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Пятница, вечер. Пошел он нервы лечить

Значит он не подневольный, как серый говорит. Он свободный писатель, когда хочет - может встать и от монитора отойти ))
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17715
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.11.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
председателем фан клуба Абайки будет тётя Юля

Да, ей даже Полноправного дали, поэтому... :lol: ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3873
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.11.19 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я шо даже новости Канады теперь не узнаю до понедельника?
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.11.19 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Абайка, сильно не напивайся! Без тебя на форуме скучно!//


Поздно,Абайка заказал суши и пиво, Абайконой супруге заказал пиццу детям заказал мороженое) кошке заказал капли в уши(атит лечит)



Цитата-//новости Канады теперь не узнаю до понедельника?//


Какой провинции новости хотим?)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 474
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.11.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Пошел он нервы лечить
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