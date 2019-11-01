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§ NG.kz
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 37133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.11.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахская звезда "Инстаграма" Айжан Байзакова поведала своим подписчикам о том, что купила новое жилье. Самое интересное, что она еще совсем не давно устраивала для фолловеров экскурсию по предыдущей новой квартире, где только закончился ремонт, а тут поведала о еще одном внушительном приобретении.
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§ 3DO
Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила сверхдорогую квартиру
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1947
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 01.11.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так и не понял, статья - реклама этой самой ///?

[Исправлено: Iney, 01.11.2019 - 19:23]
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* Nikola_Esil
Re: Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила...
Nikola_Esil


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 01.11.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а я вчера хлеб с молоком купил, но в новостях ничего не написали(((
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§ Змея Подколодная
Re: Новости Казахстана сообщают, что Айжан Базакова купила...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 766
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 01.11.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто это вообще? Звезда Инсты? Как все запущено,однако.
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